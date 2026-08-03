400 polisle dev narkotik operasyonu

Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde 400 polisin katılımıyla geniş çaplı asayiş, narkotik, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak,"Şırnak'ın uyuşturucu güzergâhı olarak kullanılmasına izin vermeyeceğimizi vurgulamak istiyorum. Uyuşturucuyla mücadelemizi köpeklerimiz ve kahraman personelimizle kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.