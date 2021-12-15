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Giriş Tarihi: 16.12.2021

41 yıldır Mevlana için sahne alıyor

41 yıldır Mevlana için sahne alıyor

Devlet sanatçısı Ahmet Özhan, Konya’daki Mevlana’yı anma etkinliklerinde 41 yıl hiç ara vermeden sahne aldı. Özhan: Amacımız hakikate insanları davet etmeye vesile olabilmek

Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma etkinliklerinde 41 yıldır aralıksız sahne alan devlet sanatçısı Ahmet Özhan, bu yıl da Konya'da verdiği tasavvuf müziği konseriyle seyircileri mest eden bir yolculuğa çıkardı. Özhan, Konya'nın manevi atmosferini bir kez daha yaşama imkânı bulmaktan dolayı duyduğu mutluluğu şu sözlerle paylaştı: "Mesnevi'yi, Hazreti Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Kur'an-ı Kerim'i, namazı, evde serili olan bir seccadenin üzerinde öğrendik, oynadık, büyüdük. Zaman içerisinde bu meslekle temayüz etmemiz, sonra tasavvuf müziğine ve hakikate olan düşkünlüğümüz, zaten gönlümüzde var olan Hazreti Pir'in aşkını ve estetiğini, insanlarla paylaşmamız adına bir donanım oldu. Rumi, bir hayat önderidir. Buradaki hizmetimizin 41'inci senedir sebebi Hazreti Pir'in nuruna vesait olabilmek, onun sözlerindeki hakikatlere insanları davet etmeye vesile olabilmek. Bundan başka bir beklentimiz yok. Mesele dindar bir insan olma meselesi değil, varlığın hakikatiyle entegre olmaktır..." Ahmet Özhan, 'Yeni bir albüm var mı?' sorusuna ise "Artık albüm dönemi geçti. Şmdi performanslar kayıt altına alınıp paylaşılıyor" cevabını verdi. AA

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41 yıldır Mevlana için sahne alıyor
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