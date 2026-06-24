42 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftada operasyon düzenlendi: Operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri merkezli olmak üzere Aksaray, Ardahan, Aydın, Bartın, Bilecik, Çorum, Düzce, Elâzığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 128'i tutuklanırken, 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin; örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, örgüte finansal destek sağladıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ile mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda; yaklaşık bir miktar döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.