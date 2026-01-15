42 yıl cezası bulunan cezaevi firarisi polisten kaçamadı: Esenler’de yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda farklı illerde işlediği suçlar nedeniyle aranan cezaevi firarisi Nurşah Ç.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlıya yapılan sorgusunda "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle (kapkaç) hırsızlık", "Dolandırıcılık", "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık", "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" gibi suçlar başta olmak üzere toplam 17 aranma kaydının olduğu tespit edildi.

YAKLAŞIK BİR YILDIR ARANIYORDU

28 Şubat 2025 tarihinde cezaevinden firar eden ve o tarihten bu yana izini kaybettirmeye çalışan Nurşah Ç.'nin, toplamda 42 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve adli para cezası bulunduğu belirlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, firarinin Esenler'de gizlendiği adres tespit edildi. Yapılan baskınla yakalanan zanlı, işlemlerin tamamlanması ardından sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.