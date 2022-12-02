Haberler Yaşam Haberleri 43 yıl hapis cezası bulunan kişi spor salonundan çıkarken yakalandı
Giriş Tarihi: 2.12.2022 01:48

43 yıl hapis cezası bulunan kişi spor salonundan çıkarken yakalandı

Samsun'da 27 suçtan aranması olan ve hakkında bir suçtan da kesinleşmiş olarak 43 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası bulunan bir kişi spor salonundan çıkarken GBT kontrolü sırasında yakalandı.

İHA
43 yıl hapis cezası bulunan kişi spor salonundan çıkarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Hançerli Mahallesi Necatibey Caddesi'ndeki spor salonundan çıkan M.A.'ya (38) şüphe üzerine GBT yaptı.

GBT sonucu 27 adet nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranması olduğu bu aranmaların 26'sından da 380 bin lira para cezası olduğu ortaya çıkan M.A.'nın ayrıca 1 dosyadan da hakkında kesinleşmiş 43 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: Toplantı tarihleri belli oldu! TİSK Başkanı: Müjdeyi az önce Bakan Bilgin verdi
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Beylikdüzü'nde korkunç olay! Aynı kurşunla intihar ettiler
FOX’tan yine taciz haberciliği! Muhabir Bakanın canlı yayına geçmesine izin vermedi
Son dakika | Kritik MGK toplantısı sonrası açıklama: Hiçbirinin varlığına müsaade edilmeyecektir
Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro için yeni müjde geldi
İYİ Parti'den 6'lı masadaki ortaklarına gözdağı: Meral Akşener'den flaş çıkış! "Sahibi biziz..."
Ankara'ya yeni metro hattında sona doğru! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 4 katına çıktı
SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden: Putin savaşı bitirme yoluna girerse konuşmaya hazırım
ARKADAŞINA GÖNDER
43 yıl hapis cezası bulunan kişi spor salonundan çıkarken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA