44 farklı suçtan aranan kişi Kocaeli'de yakalandı
Giriş Tarihi: 31.01.2026 13:23

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Darıca İlçesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonda 44 farklı suçtan aranan K.P. (35), yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sonucunda farklı tarihlerde ve farklı illerde işlenen 35 bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık, 2 hırsızlık, 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması, 1 görevli memura karşı direnme, 1 mala zarar verme, 1 nitelikli cinsel saldırı, 2 basit yaralama ile 1 çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlarından toplam 44 ayrı suçtan aranan K.P. (35)'yi Darıca İlçesinde düzenlediği operasyon ile yakaladı.

Hakkında 25 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 16 bin 40 TL adli para cezası bulunan K.P, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. K.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

