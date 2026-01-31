44 farklı suçtan aranan kişi Kocaeli’de yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sonucunda farklı tarihlerde ve farklı illerde işlenen 35 bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık, 2 hırsızlık, 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması, 1 görevli memura karşı direnme, 1 mala zarar verme, 1 nitelikli cinsel saldırı, 2 basit yaralama ile 1 çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlarından toplam 44 ayrı suçtan aranan K.P. (35)'yi Darıca İlçesinde düzenlediği operasyon ile yakaladı.

Hakkında 25 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 16 bin 40 TL adli para cezası bulunan K.P, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. K.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi Müdürlüğü'ne teslim edildi.