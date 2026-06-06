44 yıldır felaket peşini bırakmadı! Art arda 5 büyük kayıp yaşadı: Felç, çığ, yıldırım, kanser…

'HER ŞEYİMİZ BÜLENT'Tİ, VARLIĞIMIZ'

Gezer, "Her şeyimiz Bülent'ti; varlığımız, anamız, babamız, kardeşimiz, evladımız Bülent'ti. Hep onun eline avucuna bakardık. Tarif edilmez acılar çektik. Bağrımıza bastık onun acısını. Büyük oğlanın acısını gördük, kızların acısını gördük, eşimin acısını gördük. Geçim dünyası, çalışıyorsun, ediyorsun ki bir şey olsun. Geride 4 tane torunum var. Onları yuva sahibi yapabilmek için çalışıyoruz. Bayramım gözü yaşlı geçti. Her kapı açıldığında dedim ki 'Bülent geliyor'. Koyun doğurmaya başladı, gece saat 04.00'te kalktım, sobayı yaktım ki 'Bülent geliyor, üşümesin de Bülent gelip de ısınır' diye. 5 ayımı ben bu hallerde geçirdim" diye konuştu.