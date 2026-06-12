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Giriş Tarihi: 12.06.2026

45 bin kütüphane 40 milyon okuyucu

ANKARA
45 bin kütüphane 40 milyon okuyucu
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin veriler, kütüphane kültürünün hızla yaygınlaştığını ve vatandaşların kütüphanelere olan ilgisinin arttığını gösterdi. Başta Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi olmak üzere üniversite kütüphanelerinin de aralarında bulunduğu kütüphane sayısı 45 bin 327'ye ulaştı. Millet Kütüphanesi'ndeki kitap sayısı da % 3.8 artışla 2 milyon 713 bin 782'ye ulaştı.

KÜTÜPHANELER DOLUP TAŞTI
26 milyon 41 bin 29 kitapla hizmet veren halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 39 milyon 194 bin 669'a çıktı. Üniversite kütüphanesi sayısı da 557 oldu.

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45 bin kütüphane 40 milyon okuyucu
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