45 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 352 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen "Narko Pars" operasyonlarında önemli sonuçlar elde edildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 45 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 352 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 132 kilogram uyuşturucu madde ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

KARGO YOLUYLA TEMİN ETTİKLERİNİ ÜLKE GENELİNDE SATTILAR

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yurtdışından kargo yoluyla temin ettikleri skunk tohumlarını ülke genelinde satışa sundukları tespit edildi. Operasyon öncesinde yürütülen saha araştırmaları, analiz çalışmaları ve teknik-fiziki takip faaliyetleriyle şüphelilerin suç faaliyetleri ayrıntılı şekilde delillendirildi.

45 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Yalova, Osmaniye ve Düzce'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 352 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

132 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.