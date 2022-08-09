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Giriş Tarihi: 10.8.2022

4.5 yıl önce kaybolan Uğurlu ölü bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
4.5 yıl önce kaybolan Uğurlu ölü bulundu
İstanbul'da 4.5 yıl önce kaybolan Galatasaray kongre üyesi Tekin Uğurlu'nun (44), öldürüldüğü ve cesedinin parçalanarak gömüldüğü ortaya çıktı. Nakliye işiyle uğraşan 2 çocuk babası Uğurlu, 8 Ocak 2018'de bir anda ortadan kayboldu. Ailesi, akrabaları kayıp başvurusunda bulundu. O dönemki aramalarda Uğurlu'dan bir ize rastlanamadı. Son görüştüğü arkadaşının adı verildiyse de bir sonuç alınamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek dosyayı yeniden açtı. Ekiplerin çalışmaları doğrultusunda Uğurlu'nun ofisinde son görüştüğü yakın arkadaşı M.K, eşi, annesi ve babası gözaltına alındı. İddiaya göre Uğurlu, alacaklı olduğu yakın arkadaşı M.K. ile görüşmüş, bir daha haber alınamamıştı. Uğurlu'nun M.K.'nın evinde öldürülüp, cesedinin evin garajında parçalandığı ve 3 ayrı poşete konduğu değerlendirildi. Polis geçtiğimiz perşembe gecesi şüpheli alanda yaptığı kazıda, cesede ait kemik parçalarını çeşitli noktalara gömülü olarak buldu. Aynı aileden gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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4.5 yıl önce kaybolan Uğurlu ölü bulundu
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