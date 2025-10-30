45 yıl sonra gelen onur: Makine Mühendisi Behman Ayrım’a “Şehit” unvanı verildi

Vatanı için canını feda eden Makine Mühendisi Behman Ayrım, şehadetinin üzerinden geçen 45 yılın ardından resmen "Şehit" unvanına kavuştu. AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın amcasının oğlu olan Behman Ayrım; Nilgün Ayrım, Nilüfer Zengin, Cem Ayrım, Nuran Güler ve Mehmet Rıza Ayrım'ın abisiydi. Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra yedek subay olarak askerlik görevine başlayan genç mühendis, ülkesine hizmet etmenin gururunu taşıyordu.

BABASININ VEFATI ÜZERİNE DÖNDÜĞÜ MEMLEKETİNDE ŞEHİT OLDU

21 Ağustos 1980'de babasının vefatı nedeniyle memleketine dönen Behman Ayrım, 26 Ağustos 1980 günü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düştü. Aynı saldırıda annesi ve kız kardeşi de ağır yaralandı. Henüz genç yaşta vatan sevgisiyle dolu bir mühendis olan Ayrım'ın ailesi, 45 yıl boyunca onun şehitliğinin resmen tanınması için mücadele etti. Nihayet bu yıl, uzun yılların sabrı ve azmiyle yürütülen girişimler sonuç verdi.

DUYGUSAL TÖREN: "BİR HAKSIZLIK ORTADAN KALKTI"

Şehit Behman Ayrım'ın Şahadet Belgesi, ailesinin katıldığı duygusal bir törenle Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı tarafından aile evinde takdim edildi. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve şehidin kardeşi Cem Ayrım da katıldı. Törende konuşan Şamil Ayrım ve Cem Ayrım, "45 yıldır verdiğimiz mücadele başarıyla sonuçlandı. Şehidimizin belgesi verildi, çok mutlu ve gururluyuz. Bir haksızlık ortadan kalktı, şehidimizin ruhu şad oldu. Vatan sevgisiyle yanıp tutuşan genç bir mühendis, 45 yıl sonra hakkı olan şehitlik unvanına kavuştu," ifadelerini kullandı.

"ALLAH DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Tümgeneral Güldağı ise belgeyi takdim ederken, "Bu vatan için can veren her evladımızın hatırası, bu milletin kalbinde ebediyen yaşayacaktır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.