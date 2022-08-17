46 saat 23 dakikada devriâlem

Türk gezgin Ümit Sabancı, sıradışı bir geziyle Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı.Jules Verne '80 Günde Dünya Turu' yapmış olabilir ancak uluslararasi alanda faaliyet gösteren danışmanlık şirketi TATC Limited'in sahibi ve yöneticisi olan Ümit Sabancı bunu 46 saat 23 dakikada tamamladı. İki ay boyunca yüzlerce rota ve uçuş seçeneğini analiz eden ve en kısa sürede dünyayı nasıl turlayacağını planlayan Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi'nin de sponsor olduğu bu rekor denemesi için tarifeli uçuşları tek tek inceleyip uçuş süresini hesapladı.Havalimanlarında uçuş ve bekleme süreleri dahil tüm anları önceden hesaplayan Sabancı, yaşadığı Londra'dan rekor uçuşun başlangıç noktası olarak seçtiği Los Angeles Havalimanı'na geçti. 3 etaptan oluşan uçuşun ilk ayağı Los Angeles-Doha'yı (Katar) Qatar Airways ile gerçekleştirdi. Sonrasında aynı havayoluyla Doha-Brisbane (Avustralya) arasını uçtu. Quantas Airlines ile son etabı Brisbane-Los Angeles uçuşunu yaparak rekor uçuşunu tamamladı. SABAH'a konuşan Sabancı "42 yıldır mevcut bir rekoru canladırıp tekrar yenilemiş olmaktan mutluyum. Bunun planını hazırlamak her ne kadar zor olduysa da, gerçekleştirmesi o kadar zevkliydi" dedi. Sabancı'nın bir sonraki hedefinin Çin'de bir demiryolu rekoru kırmak.