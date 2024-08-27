46 yıllık miras davası arabuluculukla çözüldü

Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'nde yer alan 275,3 metrekarelik arsa, sahibi Mehmet Kaya'nın 1978 yılında vefat etmesinin ardından mirasçılarına kaldı. Bu süreçte yaşanan anlaşmazlıkların artması, bazı mirasçıların vefatı üzerine çocukların hatta torunların da mirasçılar arasına katıldığı uyuşmazlıkta hissedar sayısı 32'ye çıktı. Anlaşmanın gittikçe zorlaşması sonucu başvurulan arabuluculuk yöntemi ise 46 yıldır süren arazi anlaşmazlığını çözüme ulaştırdı.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından atanan arabulucu avukatın 32 hissedarla tek tek görüşüp ikna ederek ilerlettiği çözüm süreci sonucunda tüm hisseler, bir hissedar tarafından satın alındı. Bu kararla birlikte 46 yıllık bir uyuşmazlığın çözülmesinin yanı sıra davanın devam etmesi durumunda ortaya çıkacak masrafların ve kaybedilecek zamanın da önüne geçilmiş oldu.

YARGIYA İNTİKAL ETMEDEN ÇÖZÜME ULAŞTI

Mirasçılardan Osman Kabakçı, "Dedem öldüğünden beri 46 yıldır süren bir konu. Bir türlü anlaşma sağlanamadı. Arabulucu sayesinde sorun çözüldü. Mutluyuz. Şimdi artık herkes işine gücüne bakar." ifadelerini kullandı.

Arabulucu avukat ise "32 hissedarın 46 yıldır bir araya gelmeyerek uzlaşamadığı bir konuda tarafları bir araya getirip anlaşma sağlanmasına katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Ortaklığın giderilmesi davası açılmadan önce yasa gereği arabuluculuğa başvurulması zorunlu hale gelmiştir. Halihazırda süren davalarda tarafların kabul etmesi halinde, birlikte bir arabulucu belirlenerek de bu süreç sürdürülebilmektedir. Buradaki en önemli husus, uyuşmazlığın yargıya intikal etmeksizin en kısa sürede çözüme ulaşmasıdır. Bu olayda da gerçekleştirdiğim görüşmeler sonucu tüm hissedarlar, hissedara tüm paylarını devretme konusunda anlaşmışlardır" dedi.

4 MİLYON DOSYA ANLAŞMA İLE SONUÇLANDI

Toplumsal barışa da katkı sunan alternatif çözüm yöntemlerinden arabuluculuk ile şu ana kadar yaklaşık 4 milyon dosya anlaşma ile sonuçlandı. Sistem sayesinde tarafların dostane bir şekilde, barışçıl yöntemle, daha kısa sürede ve daha az masrafla haklarına kavuşmaları sağlanıyor.