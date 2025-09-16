48 şüpheli gözaltına alınmıştı! Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlemiş, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu toplamda 48 şüpheli gözaltına alınmıştı. 72 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarla gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin yasal işlemleri tamamlandı. Adreslerinde arama ve el koyma kararı uygulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı'nda görevli kamu görevlileri ve haklarında gözaltı kararı bulunan diğer kişilere yönelik tespiti yapıldığı iddia edilen suçların arasında "Zimmet, İrtikap, Rüşvet Vermek, Rüşvet Almak ve İhaleye Fesat Karıştırmak" bulunuyor. Önceki "Yolsuzluk" operasyonlarında olduğu gibi yine ihalelerin verileceği kişi ve şirketlerin önceden belirlendiği, planlanan şartların oluşturulmasının ardından söz konusu kişi veya şirketlere ihalelerin verilerek usulsüzlüklerin ortaya çıktığı ve tespit edildiği iddia edilmişti.