483 milyon TL’lik bahis vurgununda karar çıktı: 24 tutuklama, 18 adli kontrol

Giriş Tarihi: 24.01.2026 13:05

Kocaeli merkezli olarak 28 ilde eş zamanlı düzenlenen ve 483 milyon TL’lik yasa dışı bahis vurgununun ortaya çıkarıldığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 61 şüpheliden 24’ü tutuklanırken, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalan şüpheliler ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini B.E.Ö. isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Cuma günü sabah erken saatlerde Körfez Adliyesi'ne sevk edilmişti. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.

24 KİŞİ TUTUKLANDI

Geç saatlere kadar süren sorgu sonucu, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 24 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

5 UYGULAMA, KRİPTO PARA VE YURT DIŞI BAĞLANTISI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, suç örgütünün 5 farklı dijital uygulama üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığı, bu yolla yaklaşık 483 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Yasa dışı gelirlerin kripto para borsaları aracılığıyla aklandığı, paranın ise örgüt üyelerinin İngiltere merkezli bir şirketine aktarıldığı belirlendi.

