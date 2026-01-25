5 ameliyatla hayata tutundu

Ankara'nın Bala ilçesinde geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan ve "kar maskeli soygun" süsü verilen kanlı baskının ardındaki gerçekler gün yüzüne çıktı. Damatları tarafından kurulan bir planla Demirci ailesinin yaşadığı facianın en trajik figürü ise, annesinin cansız bedeni yanında ölü numarası yaparak katillerin elinden kurtulan 12 yaşındaki Nazif Demirci oldu. Olayın faili, ailenin yabancısı değil, damatları Hamza Özdil çıktı. Borçlarını ödemek için kayınpederinin birikimlerine göz diken Özdil, evin konumunu WhatsApp üzerinden kardeşi İsmail Özdil'e göndererek baskın talimatını verdi. "Ev boşken girin" denilerek planlanan soygun, anne ve oğlunun evde olduğu sırada vahşete dönüştü.Konteynere giren saldırganlar, anne Kezban Demirci'yi pompalı tüfekle hayattan koparırken, küçük Nazif'i de kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralı halde "ölü numarası" yaparak saldırganların gitmesini bekledi. Vücudundan onlarca saçma temizlenen küçük çocuk, aylarca yataktan kalkamadı ve içine kapandı. Yaşadığı ağır travma nedeniyle uzun süre konuşamadı. Yaklaşık 7 aylık tedavi süreci boyunca tam 5 kez büyük ameliyat geçirdi. Bugün koltuk değnekleri yardımıyla ayağa kalkabiliyor. Nazif, her adımında olayın acısını taşısa da azmiyle yeniden okuluna dönmeyi başardı.Olayın en dramatik yanlarından biri de Nazif'in ablası Şerife Özdil'in durumu oldu. Kendi kocasının annesinin katili, kardeşinin ise sakat kalmasının sorumlusu olduğunu öğrenen genç kadın, yaşadığı yıkımı şu sözlerle anlattı:"Annem öldü, kocam katil çıktı. Tek umudumuz Nazif'in yaşamasıydı. 5 yaşındaki çocuğum bile babasının adını duyunca korkuyor."