Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir restoranda alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 40 yaşındaki Mustafa Turan, 62 yaşındaki akrabasını tabancayla öldürdü. Turan'ın 5 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. 62 yaşındaki Remzi Turan ile amcasının oğlu olduğu öğrenilen Mustafa Turan (40) arasında iddiaya göre alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mustafa Turan, yanında bulunan tabanca ile Remzi Turan'a ateş etti. Karın boşluğu ve ayak bölgesinden yaralanan Turan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa Turan, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 5 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
5 ay önce cezaevinden çıktı amcasının oğlunu öldürdü