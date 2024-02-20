5 ay önce de evini kundaklamış

Çanakkale'ninBiga ilçesinde kendisinden boşanmak isteyen eşini çamaşır ipiyle boğduktan sonra, belediye çöplüğüne gömen Fırat Y.'nin, 5 ay önce de eşini ve albino hastası görme engelli iki kız çocuğunu öldürmek için şeytani bir plan hazırladığı ortaya çıktı. Fırat Y. emniyetteki sorgusunda geçtiğimiz ağustos ayında eşinin evinde çıkan yangını da kendisinin organize ettiğini itiraf etti. Katil zanlısının, eşinin evine gizli bir şekilde girerek önce tüm odalara benzin döktüğünü, ardından evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. Talihsiz kadının, o gece 5 ve 6 yaşındaki iki kızıyla birlikte annesinin evinde kaldığı için yangından tesadüf eseri kurtulduğu ortaya çıktı. Gizem F.'nin alt komşusu B.C. yangınla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu. Ayak sesleriyle gece geç saatlerde uyandığını ve kapı deliğinden baktığında üst kata 3 erkeğin çıktığını gördüğünü söyleyen B. C., "Yukarıda bir anda gürültü başladı. Sanki eşyaları fırlatıyorlardı. İki el silah sesi duydum. Sonra biranda pencereden alevler yükseldi. Benzin kokuyordu. Kendimi dışarıya attım" dedi.