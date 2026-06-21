5 aydır kayıp şahsın cesedi Keban Baraj Gölü’nde bulundu

AFAD il müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde gelen ihbarda, Aydıncık Köyü Keban Baraj Gölü kıyısında bir cesedin bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine AFAD'a bağlı 1 araç ve 5 kişilik arama kurtarma ekibi derhal olay yerine sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından ceset, AFAD ekipleri tarafından sağlık görevlilerine teslim edildi. Yetkililer, cesedin kimlik tespitinin kesinleştirilmesi amacıyla DNA incelemesine gönderileceğini belirtti. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, bulunan cesedin 07.02.2026 tarihinde kaybolan İbrahim Kaya'ya ait olduğu kesin olarak tespit edildi.

Elazığ AFAD İl Müdürü Dr. Cafer Giyik, olayla ilgili yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlı müdahalesiyle cesedin çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiğini belirtti. Dr. Giyik, kesin kimlik tespitinin DNA incelemesiyle doğrulandığını ifade ederek, sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, İbrahim Kaya'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi. Cesedin otopsi işlemleri için Elazığ Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör