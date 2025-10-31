5 bin aileye sıcak yuva

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de saat 14.51'de meydana gelen deprem, 117 kişiyi hayattan koparmıştı. Bakanlık, 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi o dönemde de büyük afetin hemen ardından inşa seferberliği başlatmıştı. TOKİ, bugüne kadar fore kazık yöntemiyle güçlendirilen temellerde 5 bin 61 konut ve 357 işyerini inşa ederek yaklaşık 20 bin depremzedeyi güvenli yuvalarına yerleştirdi. Depremin üzerinden henüz 1 yıl bile geçmeden başlayan anahtar teslimler, mağdur vatandaşı yeniden hayata bağladı. Sosyal donatı kapsamında sağlık tesisi, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve cami gibi yapılar da kente kazandırıldı.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Birlikte ağladık, birlikte ayağa kalktık. Kaybettiklerimizi hiç unutmadık ama sözümüzü tuttuk; yıkılan her evin yerine, umutla, sevgiyle, emekle yeni yuvalar kurduk. Bugün İzmirli kardeşlerimiz güvenli evlerinde, huzurla yaşamlarını sürdürüyor" dedi.



DÖNÜŞÜM DESTEĞİ 3 MİLYON LİRA OLDU

30 Ekim 2020'de 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği İzmir depreminin yıldönümünde deprem açısından riskli olan yapılarını dönüştürmeyi planlayan İzmirlileri sevindiren haber geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kentsel dönüşüm kredisi üst limitini 2.5 milyon TL'den 3 milyon TL'ye yükselttik."