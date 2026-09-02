5 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Ümraniye Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ailelerin okul masraflarına katkı sağlamak amacıyla 5 bin öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunacak. Kırtasiye yardımları, 1 ila 20 Eylül tarihleri arasında Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda öğrencilere dağıtılacak. Toplam 5 bin öğrenciye ulaştırılacak kırtasiye desteğinden ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde eğitim gören çocuklar yararlanacak. Yardımdan yararlanacak öğrencilerin teslim sırasında öğrenci belgeleri ile kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör