5 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Ümraniye Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ailelerin okul masraflarına katkı sağlamak amacıyla 5 bin öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunacak. Kırtasiye yardımları, 1 ila 20 Eylül tarihleri arasında Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda öğrencilere dağıtılacak. Toplam 5 bin öğrenciye ulaştırılacak kırtasiye desteğinden ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde eğitim gören çocuklar yararlanacak. Yardımdan yararlanacak öğrencilerin teslim sırasında öğrenci belgeleri ile kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.