5 bin yıllık beyin ameliyatı izleri tespit edildi

Samsun'da bulunan İkiztepe Hoyüğü kazısı, 3 yıldır Eti Bakır'ın sponsorluğunda yürütülüyor. Kazılarda, Geç Kalkolitik ve Tunç Çağlarında maden ve tekstil buluntuları ile öne çıkıyor. Mezarlarda bulunan bakır eşyalar, İkiztepe'de madencilik konusundaki teknik bilgi ve ustalığa sahip insanların yaşadığını işaret ediyor.

Çıkartılan 730 iskeletin bulunduğu Erken Tunç Çağı mezarlığı, Anadolu'nun en büyük mezarlık alanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Höyüğün kazı başkanı Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, "13 iskelette beyin ameliyatı yapıldığı 6 tanesinin ameliyat sonrasında da yaşamlarına devam ettiği görülüyor. Anadolu'da Neolitik Çağ'dan itibaren gördüğümüz kafatası ameliyatlarının M.Ö. 3'üncü bin yılda İkiztepe'de de yapıldığını anlıyoruz" dedi.