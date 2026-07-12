5 çocuk annesinin sır ölümü: Evden gelen ağır koku üzerine...

Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmandan gelen yoğun ve kötü kokuyu fark eden bina sakinleri, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Apartmanın en üst katındaki daireye ulaşan ekipler, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler, yabancı uyruklu Refah Kadour'u (37) hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadour'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre, kadının bir süre önce yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, apartmandan yayılan ağır kokunun da bu nedenle oluştuğu öğrenildi.

Yaklaşık bir yıl önce eşinden boşandığı ve tek başına yaşadığı öğrenilen Refah Kadour'un 5 çocuk annesi olduğu belirtildi. Kadour'un çocuklarının farklı adreslerde bulunduğu öğrenilirken, ölüm haberini alan yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından polis ekipleri evde detaylı delil çalışması gerçekleştirdi. İncelemenin tamamlanmasının ardından Refah Kadour'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın cinayet, intihar ya da doğal ölüm olup olmadığının belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.