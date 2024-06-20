5 günde 36 kişi hayatını kaybetti

Aşırı hız, dikkatsizlik ve uykusuzluk yine kazalara davetiye çıkardı. İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin bilançoyu açıkladı. 19 Haziran 2024 Çarşamba günü, 24 saatlik sürede 696 trafik kazası meydana geldiğini kaydeden Yerlikaya, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 205 kişinin da yaralandığını duyurdu. Yerlikaya, 9 günlük tatilin ilk 5 gününde meydana gelen kazalarda toplam 36 kişinin öldüğü, 6 bin 550 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.Konya'nın Karapınar ilçesinde polis memuru Yusuf Yılmaz (30) idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek, Hüseyin Kart'ın (30) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yusuf Yılmaz ve eşi Zeynep Yılmaz (27) ile karşı araçta bulunan Şeyma Kart olayyerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Kart da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 2 yaşındaki Nisan Kart ile polis memurunun 3 aylık bebeği Meryem Hifa'nın ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.Gaziantep'in Nizip ilçesinde de kamyonetin çarptığı 38 yaşındaki Down sendromlu Mustafa Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası kamyonet olay yerinden kaçarken, kaçan sürücü ve aracın arandığı öğrenildi.