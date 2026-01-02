5 gündür kayıp olan Elif’i 300 kişi arıyor

Balıkesir Erdek'te Elif Kumal'ın (34) kamp yaptığı sırada erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından araçla bölgeden ayrıldığı iddia edildi. Ancak 5 gündür haber alınamayan genç kadını bulmak için ekipler harekete geçti. 300 kişilik ekip, karadan, havadan ve denizden Elif'i ararken genç kadının sevgilisi ile yaptığı son paylaşımdaki o detay dikkat çekti. Görüntülerde Elif'in kamp ateşini görüntülediği, erkek arkadaşı Enis G.'nin hesabından yapılan paylaşımda ise kamp ateşi, alkol şişeleri, kadeh ve bıçak ile et parçalarının yer aldığı görüldü.Arama çalışmalarının 3. gününde bölgede bulunan ve Elif'in otomobiline ait olabileceği değerlendirilen plastik tampon parçasının ise incelemede farklı bir araca ait olduğu tespit edildi.