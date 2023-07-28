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Giriş Tarihi: 28.7.2023 23:58

5 gündür kayıp olan tıp öğrencisi her yerde aranıyor

Kayseri'de 5 gündür haber alınamayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 25 yaşındaki Ahmet Enes Tekin'i arama çalışmaları devam ediyor

İHA
5 gündür kayıp olan tıp öğrencisi her yerde aranıyor

Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 25 yaşındaki Ahmet Enes Tekin'den 5 gün önce haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarının ardından harekete geçen ekipler, genç öğrenciyi bulmak için çalışma başlattı.

Polis, AFAD, ANDA Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Tavlusun mahallesinde bulunan Derevenk Viyadüğünde arama çalışması başlattı. Uzun süren arama sonucunda gencin izine rastlanamazken, arama çalışmaları havanın kararması nedeniyle durduruldu.

Genç Tekin'in arama çalışmalarının yeniden başlayacağı öğrenildi.

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5 gündür kayıp olan tıp öğrencisi her yerde aranıyor
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