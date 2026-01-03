5 gündür kayıptı! Araç içinde ölü bulundu

Akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki hafif ticari araçta bir kişinin hareketsiz şekilde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araç içerisindeki kişinin 24 yaşındaki Bahri Göçer olduğunu yaşamını yitirdiğini belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin, 5 gündür kayıp olarak aranan Bahri Göçer olduğu tespit edildi. Göçer'in 5 gün önce evden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Bahri Göçer'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Göçer'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.