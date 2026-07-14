Haberler Yaşam Haberleri 5 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon: Eylem hazırlığındaki 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:40 Son Güncelleme: 14.07.2026 10:47

5 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon: Eylem hazırlığındaki 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da uzun namlulu silah ve bombalarla suçüstü yakalanan şüphelinin (B.Ş) ardından düzenlenen operasyonlarda, silahlı eylem hazırlığındaki 7 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

AA Yaşam
5 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon: Eylem hazırlığındaki 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 Temmuz'da Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Polisin takibi sonucu şüpheli B.Ş. uzun namlulu silah ve bombalarla suçüstü yakalandı. Şüphelinin silahlı eylem hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, bağlantılı olduğu M.A.K. ve M.K'yi de gözaltına aldı.

5 İLÇEDE 10 ADRESE OPERASYON

Polisin 5 ilçede 10 adrese düzenlediği operasyonlarda, uzun namlulu tüfek, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve şarjör ile suç eylemlerinde kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen sahte plakalar ve motosiklet kaskları ele geçirildi. Şüpheliler, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmanın devamında yapılan eş zamanlı operasyonda ise R.R, E.A. ve A.K. gözaltına alınırken, R.T. güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu şüpheliler de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL

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5 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon: Eylem hazırlığındaki 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
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