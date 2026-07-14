5 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon: Eylem hazırlığındaki 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

5 İLÇEDE 10 ADRESE OPERASYON

Polisin 5 ilçede 10 adrese düzenlediği operasyonlarda, uzun namlulu tüfek, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve şarjör ile suç eylemlerinde kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen sahte plakalar ve motosiklet kaskları ele geçirildi. Şüpheliler, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.