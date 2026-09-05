Haberler Yaşam Haberleri 5 ilde eş zamanlı müstehcenlik operasyonu: Tuğba Ekinci dahil 5 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 5.09.2026 18:10 Son Güncelleme: 5.09.2026 18:28

5 ilde eş zamanlı müstehcenlik operasyonu: Tuğba Ekinci dahil 5 şüpheli gözaltına alındı

Ankara’da Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerik paylaştıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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5 ilde eş zamanlı müstehcenlik operasyonu: Tuğba Ekinci dahil 5 şüpheli gözaltına alındı
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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformları üzerinden işlendiği değerlendirilen müstehcenlik suçuna yönelik soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 5 ilde 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENDİ

Emniyet birimlerince yürütülen incelemelerde, şüphelilerin çeşitli sosyal medya platformlarında cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları ve ücret karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıklarının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında Pınar Gülser isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Muhammet Ekinci isimli şüphelinin ise ceza infaz kurumunda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

BAŞSAVCILIĞA SEVK EDİLMELERİ BEKLENİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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5 ilde eş zamanlı müstehcenlik operasyonu: Tuğba Ekinci dahil 5 şüpheli gözaltına alındı
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