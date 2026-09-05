5 ilde eş zamanlı müstehcenlik operasyonu: Tuğba Ekinci dahil 5 şüpheli gözaltına alındı

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformları üzerinden işlendiği değerlendirilen müstehcenlik suçuna yönelik soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 5 ilde 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım yakalanarak gözaltına alındı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENDİ
Emniyet birimlerince yürütülen incelemelerde, şüphelilerin çeşitli sosyal medya platformlarında cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları ve ücret karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıklarının tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında Pınar Gülser isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Muhammet Ekinci isimli şüphelinin ise ceza infaz kurumunda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.
BAŞSAVCILIĞA SEVK EDİLMELERİ BEKLENİYOR
Gözaltına alınan şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.