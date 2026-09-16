5 ilde tefeci operasyonu: 9,1 milyarlık para trafiği ortaya çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca suç örgütlerine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'tefecilik', 'nitelikli yağma', 'özel belgede sahtecilik' ve 'kasten öldürme' suçlarından operasyon düzenlendi.

Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları belirlendi. Borçlarını ödeyemeyen vatandaşların mal varlıklarının ise tehdit ve baskıyla devralındığı tespit edildi.

273 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında, hesaplarında toplam 9 milyar 170 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 53 şüpheli yakalandı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu da işledikleri belirlenen şüphelilere ait 273 milyon lira değerindeki 39 taşınmaz, 4 taşınır ve 34 banka hesabına el konuldu.

Jandarma ekiplerinin operasyonlarında ayrıca farklı şahıslar adına düzenlenmiş çeşitli miktarlarda çek, senet ve tapu senetleri ile çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.