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Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:05

5 ilde uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik operasyon: 341 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 341 şüpheli yakalandı.

SENA UYANER SENA UYANER
5 ilde uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik operasyon: 341 şüpheli yakalandı
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Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. 146 asayiş timi, 8 komando timi, 634 Jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 341 şüpheli yakalandı.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle, gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir satıcılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

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#JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

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5 ilde uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik operasyon: 341 şüpheli yakalandı
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