5 KASIM DOLUNAYI BURÇLARA ETKİSİ: Para, Aşk ve Aile... Dolunay ne zaman, saat kaçta, etkileri neler?

Astroloji tutkunlarının merakla beklediği 5 Kasım dolunayı için geri sayım başladı. Duygusal denge, maddi konular ve aile ilişkileri üzerinde etkili olması beklenen bu dolunay, burçların enerjisini derinden etkileyecek. Peki, Kasım dolunayı hangi gün ve saatte gerçekleşecek, burçlara nasıl yansıyacak?
5 Kasım gecesi Ay, Dünya'ya yaklaşık 357 bin kilometre kadar yaklaşacak. 'Kunduz Ayı' olarak da bilinen bu Dolunay, yılın en büyük ve en parlak Süper Ay'ı olacak.
♈ Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Bu dolunay maddi konulara odaklanmanı sağlayacak. Gelir-gider dengesini gözden geçirme zamanı. Sürpriz bir kazanç ya da beklenmedik bir harcama gündeme gelebilir.
♉ Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
Dolunay senin burcunda gerçekleşiyor ve hayatında büyük bir dönüm noktasına işaret ediyor. İlişkilerde netleşme, yön değişikliği ve kişisel kararlar ön planda olacak.
♊ İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
İç dünyana yöneliyorsun. Gizli duygular, bastırılmış düşünceler ve geçmişle yüzleşmeler bu dönemde ortaya çıkabilir. Ruhsal olarak arınma zamanı.
♋ Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)
Sosyal çevren ve arkadaşlık ilişkilerin ön plana çıkıyor. Yeni insanlarla tanışabilir, bazı ilişkilerde ise uzaklaşma yaşayabilirsin. Hedeflerine odaklanmak seni ileri taşıyacak.
♌ Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Kariyer alanında dikkat çekici gelişmeler gündeme geliyor. Üstlerinle iletişimine dikkat et, öne çıkma fırsatlarını iyi değerlendir. Emeklerinin karşılığını alma zamanı.
♍ Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)
Yeni bilgiler, eğitimler ve yolculuklar gündemde. Ufuk açıcı kararlar alabilir, hayatına farklı bir bakış kazandırabilirsin. İnançlarını sorgulama dönemi olabilir.
♎ Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)
Finansal paylaşımlar, borçlar ve ortak gelirlerle ilgili bir dönüm noktası yaşanabilir. Maddi düzenlemeler yaparak güvenliğini sağlamak öne çıkıyor.
♏ Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)
İlişkilerde netlik zamanı. Partnerinle ya da yakın çevrendeki biriyle önemli bir konuşma yapabilirsin. Duygusal olarak dengeyi korumaya özen göster.
♐ Yay (22 Kasım - 21 Aralık)
Günlük düzen, iş temposu ve sağlık konuları ön plana çıkıyor. Rutinini yeniden düzenleyebilir, bedenine ve ruhuna daha fazla özen gösterebilirsin.
♑ Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)
Aşk hayatında hareketlilik yaşanabilir. Romantik ilişkilerde yeni başlangıçlar veya netleşmeler söz konusu. Yaratıcılığını gösterebileceğin bir dönemdesin.
♒ Kova (20 Ocak - 18 Şubat)
Aile ve ev konularında duygusal gelişmeler yaşanabilir. Taşınma, dekorasyon veya aile içi iletişim konularında kararlar gündeme gelebilir.
♓ Balık (19 Şubat - 20 Mart)
İletişim trafiğin artıyor. Kardeşler, yakın çevre veya kısa yolculuklarla ilgili gündemler olabilir. Düşüncelerini ifade ederken duygularını abartmamaya dikkat et.
Dolunay yalnızca parlak değil, aynı zamanda Dünya'ya ortalamadan yaklaşık 27 bin kilometre daha yakın, yani yaklaşık 357 bin kilometre mesafede olacak. Bu yakınlık sayesinde Ay, yaklaşık yüzde 7 daha büyük ve yüzde 16'ya kadar daha parlak görünecek.
Kuzey Amerika'daki bazı yerli topluluklar tarafından "Kunduz Ayı" (Beaver Moon) olarak da adlandırılan bu Dolunay, geleneksel olarak kunduzların kış barınaklarını inşa ettiği ve avcıların nehirler donmadan önce yola çıktığı dönemi simgeliyor.
Süper Ay, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumdayken Dolunay evresine girmesiyle oluşuyor.
Ancak her Süper Ay aynı yoğunlukta yaşanmıyor. Bazen Ay, en yakın konumuna Dolunay'dan biraz önce ya da sonra ulaştığı için etkisi daha zayıf oluyor.
5 Kasım'daki Süper Ay ise, en yakın konumuna ulaştığı an ile tam Dolunay evresinin neredeyse aynı ana denk gelmesiyle yılın en gösterişli gökyüzü olayına sahne olacak.
Bu parlaklık o kadar güçlü olacak ki, gökyüzündeki daha soluk yıldızların görünmesini engelleyebiliyor ve yalnızca en yoğun Süper Ay'larda görülen hafif yer gölgeleri oluşturabiliyor.
Peki bu etkileyici gökyüzü olayı ne zaman daha iyi görünecek, nasıl kayıt alına alabilecek? Aslında Süper Ay'ı izlemek için özel bir ekipmana ihtiyaç yok. Ancak deneyimi en iyi şekilde yaşamak için bazı ipuçları işe yarayabilir.
Ay, 5 Kasım saat 16.19'da tam Dolunay evresine ulaşacak. En büyüleyici manzara ise, eğer hava açıksa gün batımından kısa süre sonra yaşanacak.
Bu sırada ortaya çıkan Ay illüzyonunun, Ay'ı gerçekte olduğundan daha büyük göstermesi olası. Ayrıca, atmosferin kısa dalga boylu mavi ışığı dağıtması nedeniyle Ay'ın altın-turuncu bir renge bürünmesi bekleniyor.
Fotoğraf tutkunları için bu an, Ay'ı silüetler, ağaçlar ya da binalar arasında kadraja almak için mükemmel bir fırsat sunuyor.
Öte yandan Ay, bir sonraki kez bu kadar büyük ve parlak şekilde 25 Kasım 2026'da gözlemlenecek.