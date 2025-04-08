5 kişinin öldürüldüğü olayda 9 kişi adliyeye sevk edildi

Serdivan İlçesi Beşköprü'de yaşları 15 ile 22 arasında olan gençler arasında başlayan gerginlik sosyal medya ile iyice büyüdü. Gençler 12 gün önce kavga bir araya geldi ve çıkan kavga sonrasında gözaltına alınanlardan 2 kişi mahkemece tutuklandı. Yaşanan bu olay sonrasında Beşköprü 3167 nolu oturan ve komşu olan gençler geçen 6 Nisan gecesi saat 01.00 sırasında yine kavga etmeye başladı. Çıkan olaya ailelerde karışınca silahlar arka arkaya patladı. Çatışmada 53 yaşındaki Fahri Yıldız, kardeşi olan 44 yaşındaki Volkan Yıldız, 21 yaşındaki Özgür Özyurt hastanede, 52 yaşındaki Yaşar Özyurt ile 24 yaşındaki Onur Özyurt ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda 2'si ağır 6 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 1'i olayın yaşandığı günün akşam saatlerinde hastaneden taburcu edilerek polise teslim edildi. Dün de bir kişi yine tedavisi tamamlanarak polise teslim edilirken, 1'i ağır 4 kişinin tedavisi halen sürüyor.

Kanlı gece sonrasında polis yaralılar dahil polis 11 kişiyi gözaltına aldı. Dün yapılan baskınla bir kişi daha gözaltına alırken, 4'ü hastanede toplam 12 kişi polis gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'nün hastanede olduğu için ifadesi alınamaz, 8 kişi uzman bir ekip tarafından çapraz sorguya alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararıyla şüphelilerin iş ve evlerde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 1 tabanca ve 3 tüfek bulundu. Olay gecesi 3 tabanca olay yerinde, 2 tabanca da ticari taksi ile kaçarken yakalanan şüphelilerin üzerinde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında toplam 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi. Elde edilen silahlar balistik incelemeye gönderildi. Emniyette gözaltında bulunan 8 şüpheli T.Y.(25), B.T.Y.(50), S.Y. (37), N.Y. (39), F.Y.(45), B.Y. (32), S.T.Y. (27) ve F.K. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan hastanede tedavisi süren 1'i ağır 4 kişinin tedavisi ise sürüyor.