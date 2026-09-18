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Giriş Tarihi: 18.09.2026 00:05 Son Güncelleme: 18.09.2026 00:10

5 kişinin yaralandığı beton mikseri kazasının güvenlik kamerası ortaya çıktı

Ankara’nın Mamak ilçesinde, beton mikserinin bir otomobile çarparak 5 kişiyi yaraladığı kazanın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

İHA
5 kişinin yaralandığı beton mikseri kazasının güvenlik kamerası ortaya çıktı
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Kaza, 12 Eylül Cumartesi günü Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi ile 1090. Sokak kesişiminde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre, yokuştan inen 37 AEU 275 plakalı beton mikseri 06 DDZ 448 plakalı otomobile çarpmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle mikserle birlikte sürüklenen otomobil kaldırımın üzerine çıkmıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanmıştı. Beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Kaza anın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

#ANKARA #MAMAK

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5 kişinin yaralandığı beton mikseri kazasının güvenlik kamerası ortaya çıktı
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