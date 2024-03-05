5 kişiyi ezen oğlunu Mısır’a kaçırdı

İstanbul Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks cipin çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Gruba çarpıp kaçan lüks cipin sürücüsünün 16 yaşındaki T.C. olduğu öğrenildi. Ehliyetsiz gencin kazadan sonra annesi ile Mısır'a kaçtığı belirlendi. Kaza, 1 Mart'ta Kemerburgaz yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Sarıyer'den 3 ATV motoru ile gezintiye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25) ve İbrahim Gümüş (27) ATV'lerden birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.Oğuz Murat Acı, yol önlemi almaya çalışırken diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada hızla gelen Porsche marka lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenleri biçti. 5 kişi ormanlık alana savruldu. Cip sürücüsü ise bir süre sonra gelen araçla olay yerinden kaçtı. Kazada Murat Acı hayatını kaybetti.T.C.'nin, estetikçi Bülent Cihantimur ile yazar ve sanatçı Eylem Tok'un oğlu olduğu öğrenildi.Kazayı, sosyetik camia tarafından da tanınan yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C.'nin yaptığı belirlendi. Bir aile yakını, "5 kişi, ehliyetsiz lise öğrencisi tarafından ezildi. 1 yaşında yavrusu olan Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 4 kişi de yaralı. Annesi Eylem Tok kaza yerine gelip mağdur kişilerin cep telefonlarını bile topluyor. Katil çocuk ve anne herkesi ölüme terk ediyorlar. Hemen ardından aile, çocuğu alıp yurtdışına götürüyor" iddiasında bulundu.ATV ile gezinti faciayla bitti. Lüks aracın çarptığı 5 kişilik grubun içinde yer alan 1 çocuk babası Murat Acı feci şekilde öldü.Polisin yaptığı incelemede, kaza sonrası olay yerine gelen yazar Eylem Tok'un, oğlunu aldıktan sonra İstanbul Havalimanı'na gittiği ve uçakla Mısır'a kaçtıkları ortaya çıktı. Dün akşam anne Eylem Tok, bir açıklama yaparak, "Çok üzgünüm. Oğlumun habersizce arabamı almasınının tüm sorumlusu benim. Oğlum kaçmadı. Kaza sonrası yardım edenlerle birlikteydi. Ama başına bir şey gelir endişesi ile alıp yurtdışına çıkarmayı uygun gördüm. Ama dönüp adalete teslim olacağız" dedi.