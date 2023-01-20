5 milyar dolarlık araziye 700 mirasçı

Antalya'da Osmanlı Devleti döneminde yaşayan Arap Süleyman'a ait 4 bin dönümlük arazi ile ilgili 1880'de başlayan miras davaları, halen sürüyor.Antalya'nın "Altın Boynuzu" olarak adlandırılan, bir yandan Beydağları'nı kucaklayan, diğer yandan ise Konyaalı Plajı manzaralı dev arazi için, 2 eşinden olan 6 çocuğu ve onların mirasçıları, yıllardır mücadele ediyor. Günümüzde üzerinde kamu binaları, 5 yıldızlı oteller, spor tesisleri ve 10 bin civarında konut bulunan, Meltem ve Bahçelievler mahallelerini kapsayan 5 milyar dolar değerindeki arazi için hak iddia edenlerin sayısı bir dönem 2 bin 400'lere kadar çıktı.Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin talebi üzerine İstanbul Arşiv Daire Başkanlığı bilirkişi uzmanlarınca rapor hazırlandı. Osmanlıca bütün şeriye sicilleri ve bugüne kadar çıkan tüm veraset ilamlarını inceleyen bilirkişilerin hazırladığı raporda, Arap Süleyman'ın mirasçıları olarak ilk eşinden kızı Ayşe, ikinci eşinden oğulları Mehmet Ali, Osman, Hacı Necip ile kızları Zeliha ve Havva gösterildi. Raporda, bu 6 ismin soylarına yer verilerek, gerçek mirasçı sayısının 700'ün üzerinde olduğu belirlendi. Sayı çalışmanın tamamlanmasıyla kesinleşecek.