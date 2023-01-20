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Giriş Tarihi: 20.1.2023

5 milyar dolarlık araziye 700 mirasçı

Antalya’da, Arap Süleyman’a ait olan ve üzerinde özel ve kamu binalarının bulunduğu 5 milyar dolar değerindeki 4 bin dönümlük arazi paylaşılamıyor. 2 bin 400 kişi hak iddia ederken bilirkişi mirasçı sayısını 700’lere düşürdü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
5 milyar dolarlık araziye 700 mirasçı
Antalya'da Osmanlı Devleti döneminde yaşayan Arap Süleyman'a ait 4 bin dönümlük arazi ile ilgili 1880'de başlayan miras davaları, halen sürüyor.
Antalya'nın "Altın Boynuzu" olarak adlandırılan, bir yandan Beydağları'nı kucaklayan, diğer yandan ise Konyaalı Plajı manzaralı dev arazi için, 2 eşinden olan 6 çocuğu ve onların mirasçıları, yıllardır mücadele ediyor. Günümüzde üzerinde kamu binaları, 5 yıldızlı oteller, spor tesisleri ve 10 bin civarında konut bulunan, Meltem ve Bahçelievler mahallelerini kapsayan 5 milyar dolar değerindeki arazi için hak iddia edenlerin sayısı bir dönem 2 bin 400'lere kadar çıktı.



Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin talebi üzerine İstanbul Arşiv Daire Başkanlığı bilirkişi uzmanlarınca rapor hazırlandı. Osmanlıca bütün şeriye sicilleri ve bugüne kadar çıkan tüm veraset ilamlarını inceleyen bilirkişilerin hazırladığı raporda, Arap Süleyman'ın mirasçıları olarak ilk eşinden kızı Ayşe, ikinci eşinden oğulları Mehmet Ali, Osman, Hacı Necip ile kızları Zeliha ve Havva gösterildi. Raporda, bu 6 ismin soylarına yer verilerek, gerçek mirasçı sayısının 700'ün üzerinde olduğu belirlendi. Sayı çalışmanın tamamlanmasıyla kesinleşecek.

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5 milyar dolarlık araziye 700 mirasçı
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