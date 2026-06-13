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Giriş Tarihi: 13.06.2026

5 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
5 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü
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Çorum'un, Buharaevler Mahallesi Silimkent Caddesi'nde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki M.E.E., evlerinin 4. katındaki balkondan düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste doktorların müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan M.E.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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5 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü
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