5 yerde peş peşe depremler oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 10.09'da Bingöl'ün Genç ilçesinde 9 kilometre derinlikte oldu. Diyarbakar'ın Dicle ilçesinde 3.9, Hani ilçesinde ise en büyüğü 4.5 büyüklüğünde 4 deprem ile Lice ilçesinde 2.2 büyüklüğünde peş peşe depremler oldu. Elazığ'ın Palu ilçesinde ise 3.6 büyüklüğünde sarsıntı oldu. İran'da ise merkez üssü Fars eyaletine bağlı Dorz köyü olan 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem yerel saatle 04.41'te yerin 11 kilometre altında gerçekleşti. Lübnan'ın Akdeniz sahilindeki Sayda kentinin yaklaşık 61 kilometre açığında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.SABAH