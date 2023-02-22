Haberler Yaşam Haberleri 5 yerde peş peşe depremler oldu
Giriş Tarihi: 23.2.2023

5 yerde peş peşe depremler oldu

5 yerde peş peşe depremler oldu
Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 10.09'da Bingöl'ün Genç ilçesinde 9 kilometre derinlikte oldu. Diyarbakar'ın Dicle ilçesinde 3.9, Hani ilçesinde ise en büyüğü 4.5 büyüklüğünde 4 deprem ile Lice ilçesinde 2.2 büyüklüğünde peş peşe depremler oldu. Elazığ'ın Palu ilçesinde ise 3.6 büyüklüğünde sarsıntı oldu. İran'da ise merkez üssü Fars eyaletine bağlı Dorz köyü olan 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem yerel saatle 04.41'te yerin 11 kilometre altında gerçekleşti. Lübnan'ın Akdeniz sahilindeki Sayda kentinin yaklaşık 61 kilometre açığında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin KAÇAR-Aziz ÖNAL/ SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği! İmzalar atıldı
11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
Son dakika | Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan ile görüştü: Akşener'i zora sokacak belgeleri getirdi mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Kalyon Holding 10 günde konteyner kent kurdu... Cemal Kalyoncu: Zor günleri beraberlikle aşacağız
CHP, HDP ve İYİ Parti'den kentsel dönüşüme karşı ittifak! Halkı birlikte kışkırttılar, deprem sonrası 'U' dönüşü yaptılar
Hopursan da bopursan da
Son dakika! 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: Başkan Erdoğan'ın ziyareti iyi hissettirdi
Hasan Basri Akşener'den Meral Akşener'e sert tepki: Hep yalan hep algı
ARKADAŞINA GÖNDER
5 yerde peş peşe depremler oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA