5 yıl önce küle dönen ormanlar yeniden yeşerdi, fidanlar insan boyuna ulaştı

28 Temmuz 2021'de Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangınları, 29 Temmuz'da Marmaris'e sıçrayarak Muğla tarihinin en büyük afetlerinden birine dönüştü. Marmaris Siteler'de başlayan yangın kısa sürede İçmeler'e ulaştı. Aynı gün Bodrum Güvercinlik ve Köyceğiz'de, ilerleyen günlerde ise Milas Beyciler ile Kavaklıdere'de çıkan yangınlarla birlikte Muğla adeta ateş çemberine döndü. 29 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında Muğla'da 45'i orman, 30'u ziraat olmak üzere toplam 75 yangın meydana geldi. Yaklaşık 60 bin hektarlık alan alevlerden etkilenirken, 52 bin 20 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınlarda can ve mal kayıpları yaşanırken, binlerce personel günlerce aralıksız görev yaptı.

YEŞİL VATAN İÇİN ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

Yangınların tamamen söndürülmesinin ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yanan alanların yeniden ormana dönüştürülmesi için kapsamlı çalışma başlatıldı. İlk etapta yanan ağaçlar sahalardan temizlendi. Ardından saha hazırlıkları tamamlanarak hem fidan dikimi hem de doğal gençleştirme çalışmaları yürütüldü. Yaklaşık 2 bin hektarlık alanda fidan dikimi gerçekleştirilirken, kalan yaklaşık 50 bin hektar doğal gençleştirme, suni gençleştirme, rehabilitasyon ve tohum serpme yöntemleriyle yeniden ormanlaştırıldı. Bu kapsamda 205 bin kilogram kızılçam ve 15 bin kilogram karaçam olmak üzere toplam 220 bin kilogram çam tohumu toprağa bırakıldı. Yaklaşık 3 milyar 900 milyon çam tohumu ile yanan alanların yeniden yeşermesi sağlandı. Bugün ise 5 yıl önce siyaha bürünen yamaçlarda genç ormanlar yükseliyor. Bir zamanlar külle kaplı olan alanlarda fidanlar yer yer insan boyunu aşarken, genç ormanların bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

15 BİNDEN FAZLA KİŞİ MÜCADELE ETTİ

Muğla'daki büyük yangınlarda 2 bin 527 orman personeli, 9 bin 378 kamu personeli, AFAD, itfaiye, asker, polis, sağlık ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle birlikte 15 binin üzerinde kişi görev yaptı.

Söndürme çalışmalarında;

* 1.500'den fazla arazöz ve itfaiye aracı,

* 500'ün üzerinde iş makinesi,

* 54 helikopter,

* 16 yangın söndürme uçağı görev aldı.

ORMAN ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Yangınlarda yaşamını yitiren orman işçisi Görkem Hasdemir ile gönüllü vatandaş Şahin Akdemir anısına Marmaris İçmeler'de Hatıra Ormanı oluşturuldu. Yeşil Vatan mücadelesinde hayatını kaybedenlerin isimleri, yeniden yeşeren ormanlarla birlikte yaşatılıyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör