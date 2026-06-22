5 yıldızlı hayvan hastanesi

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde Veteriner Fakültesi'ne bağlı olarak 2 yıldır hizmet veren Hayvan Hastanesi, farkındalık yaratan imkânları ve başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Hastanede cerrahi, doğum ve jinekoloji ile iç hastalıkları polikliniklerinin yanı sıra modern ameliyathaneleri de bulunuyor. Yılda yaklaşık 15 bin hayvana sağlık hizmeti sunuyor. Hastanede röntgen, ultrasonografi ve laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra yeni birimler de faaliyete geçirildi. Veteriner hekimlik alanında fizyoterapi, özellikle kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları bulunan veya cerrahi operasyon geçirmiş hayvanların rehabilitasyonunda önemli bir yere sahip.

MODERN CİHAZLARLA TEDAVİ

Ağız ve diş sağlığı, hayvanların genel sağlık durumunun ve sağlıklı beslenmesinin temel unsurlarından biri olarak dikkat çekiyor. Düzenli bakım gerektiren diş sağlığı hizmetleri kapsamında diş taşı temizliği, kanal tedavisi ve dental protez uygulamaları veteriner hekimlik pratiğinde giderek daha yaygın hale geliyor. Teknolojik gelişmeler veteriner hekimlik alanında da önemli yenilikleri beraberinde getirdi. Laparoskopik ve endoskopik cerrahi yöntemler, hayvanlarda hem tanı hem de tedavi amaçlı kullanılan modern uygulamalar arasında yer alıyor. İyileşme sürecini hızlandıran bu yöntemler, hastanede başarıyla uygulanıyor ve bölge hayvancılığına önemli katkılar sunuyor. Hayvanlarda deri, tüy, kulak ve tırnak hastalıklarının tanı ve değerlendirilmesine yönelik hizmet veren Diagnostik Dermatoloji Birimi, modern tanı yöntemleriyle dermatolojik vakaların doğru ve hızlı şekilde teşhis edilmesini amaçlıyor. Bu birimde deri kazıntıları, sitolojik incelemeler, mantar kültürleri, alerji değerlendirmeleri ve diğer laboratuvar analizleri gerçekleştirilerek uygun tedavi planlarının oluşturulmasına katkı sağlanıyor. Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, hayvancılıkta çok önemli bir bölge olduklarına vurgu yaparak, hayvan sağlığına verdikleri önemin gereği olarak mevcut hastanede teknik imkânları artırdıklarını söyledi.



7 KURT YAVRUSU MERKEZE GETİRİLDİ

Elazığ kırsalında bulunan 7 kurt yavrusu, açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin düşmüştü. Koruma altına alınan yavrular, Diyarbakır'daki Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Uzman ekiplerin gözetiminde tedavi edilen minik kurtlar, süt ve özel mamalarla besleniyor. Yaklaşık 1-1,5 aylık oldukları belirlenen yavruların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Doğada yaşam mücadelesini kaybetmek üzereyken bulunan 7 kardeş, şimdi yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.