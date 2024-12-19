5 yıldızlı otel konseptinde hizmet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde depremde uzuvlarını kaybeden ampute bireyler ve onların yakınlarının rahat edebilmesi için her şey düşünülmüş. Uzuvlarını kaybedenlere protez ve ortez üretimi yapılan merkezde görevliler depremzedelerin yeni hayatlarına ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşıyor.Önce depremzedeler için protez-ortez üretim merkezi olarak inşa edilen merkez daha sonra engelli çocuklar ve anneleri için modern bir binaya dönüştürüldü. Merkezde, heykel, kil, origami, mozaik, ahşap oyuncak tasarım ve geleneksel oyun üniteleriyle kütüphane-sesli kütüphane kuruldu.Engelli anneler ve kadınlar için üretim üssü olan merkezde, keşif ve atölye çalışmalarının yanı sıra sanal uğraş alanları, sinema-tiyatro salonu ile sportif beceri koordinasyon üniteleri, kuaför, Türk hamamı hayata geçirildi. Randevu sistemiyle çalışan ve şu an 28 hastanın rehabilitesinin sürdüğü merkezde, uzuvlarını kaybeden küçük çocuklar ile aileleri, vakitlerini adeta doya doya geçirip eğleniyor.Merkezde görev yapan protezortez teknikerleri, merkeze tekerlekli sandalye ile gelip yürüyerek çıkan hastaları gördükleri zaman mutlu olduklarını dile getirdi. Tesis sorumlusu Temren Kemal Keskin ile beraberindeki teknikerlerin tek düşüncesi ise hastaların merkezden mutlu olarak ayrılması.