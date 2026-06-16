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Giriş Tarihi: 16.06.2026 15:19

5 yıllık çoban cinayeti aydınlandı: 5 tutuklama

Batman’ın Beşiri İlçesinde 2021 yılında işlenen ve uzun süre faili meçhul kalan cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
5 yıllık çoban cinayeti aydınlandı: 5 tutuklama
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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Karatepe Köyü'nde 20 Nisan 2021 tarihinde hayvan otlatırken silahlı saldırı sonucu öldürülen Mehmet Şirin Çelik'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

OPERASYON BATMAN VE VAN'DA YAPILDI

Soruşturmada HTS, PTS kayıtları ve saha çalışmaları kritik rol oynarken, gizli tanık ifadesi dosyanın seyrini değiştirdi. Şüphelilerin olay öncesi telefonlarını farklı bölgelere bırakarak planlı hareket ettiği ortaya çıkarıldı. Cinayeti gizlemeye yönelik "hedef şaşırtma planı" ise Jandarma ekiplerince deşifre edildi. 12 Haziran 2026 tarihinde Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 4 kişi serbest bırakıldı. Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma ile yaklaşık 5 yıldır faili meçhul olarak değerlendirilen dosya aydınlatılmış oldu. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

#BATMAN #JANDARMA

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5 yıllık çoban cinayeti aydınlandı: 5 tutuklama
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