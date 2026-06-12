5 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü: Kusursuz sandıkları plan böyle çöktü!

Batman ili Beşiri ilçesi Karatepe köyü mevkiinde 20 Nisan 2021 tarihinde hayvan otlatan Mehmet Şirin Çelik'in, birden fazla ateşli silah mermi çekirdeği isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada faili meçhul dosya yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında yapılan inceleme, saha çalışmaları, tanık beyanları, HTS ve PTS kayıtları ile istihbari bilgiler birlikte değerlendirilerek olayın arka planına ilişkin kapsamlı bulgulara ulaşıldı. Yapılan değerlendirmelerde, olayın Günbey ve Çelik aileleri arasında uzun süredir devam eden kan davası niteliğindeki husumet kapsamında meydana geldiği belirlendi. İki aile arasında geçmişten gelen saldırı ve intikam zincirinin bulunduğu, olayların birbirini tetiklediği ortaya konuldu.

"MEHMET ŞİRİN ÇELİK ÖLDÜRÜLMEDEN BARIŞ OLMAYACAK"

Dosyada yer alan bilgilere göre, 23 Nisan 2018 tarihinde yağmur kuyusunda cesedi bulunan Gülpınar Kızılkaya'nın Aydın Avcı tarafından öldürülmesi ve failin cezalandırılması sürecinin ardından, Kızılkaya ailesiyle akraba olan Günbey ailesi ile Çelik ailesi arasında husumet başladı. Bu süreçte Günbey ailesi fertlerinin, Çelik ailesinden Feyzi Çelik'i darp ederek kolunun kırılmasına neden oldukları, olayın ardından tarafları barıştırma girişimlerinin sonuçsuz kaldığı tespit edildi. Devam eden süreçte ise intikam amacıyla Çelik ailesinden bazı kişilerin 24 Eylül 2019 tarihinde Van'ın Gevaş ilçesinde Bayram Günbey'in öldürülmesi ve bir kişinin yaralanması olayına karıştıkları değerlendirildi. Bu olayla birlikte husumetin daha da derinleştiği, tarafların geri adım atmadığı belirlendi. Ayrıca Bayram Günbey'in babası İzzettin Günbey'in, "Mehmet Şirin Çelik öldürülmeden barış olmayacak" şeklinde ifadelerde bulunduğuna dair saha bilgileri de dosyada yer aldı.

MEHMET ŞİRİN ÇELİK'İN ÖLDÜRÜLMESİ VE ŞÜPHELİ HAREKETLER

Mehmet Şirin Çelik'in ölümüne ilişkin soruşturmada, HTS ve PTS kayıtları ile saha araştırmaları birlikte değerlendirildiğinde, Günbey ailesi fertlerinden bazı şahısların olayın planlama ve icra sürecinde yer almış olabileceği yönünde kuvvetli şüphe oluştu. Şüphelilerin olaydan önce telefonlarını farklı bölgelerde bıraktıkları, daha sonra olay yerine intikal ettikleri ve olay sonrası güzergâh değiştirerek dikkat çekmemeye çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca yapılan HTS incelemelerinde bazı şüphelilerin olay tarihi ve saatine yakın zamanlarda Batman'ın Kozluk ilçesi ve çevresinde sinyal verdiği belirlendi. Bu kapsamda Batman 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile şüpheliler hakkında iletişimin dinlenmesi tedbirine karar verildi.

GİZLİ TANIĞIN BEYANI ŞÜPHELİLERİ DEŞİFRE ETTİ

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın 24 Nisan 2026 tarihinde faaliyete geçmesiyle birlikte JASAT ekipleri, Çelik ve Günbey ailelerini tanıyan kişilerle saha çalışmaları yürüttü. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında dinleme faaliyetleri başlatıldı, birçok tanığın ifadesi alındı. Gizli tanık beyanı da dosyada kritik rol oynadı. Gizli tanık, Mehmet Ali Günbey'in olayı İzzettin Günbey'in planladığını, Nevzat Günbey ve Şemsettin Günbey'in intikam amacıyla görevlendirildiğini, telefonların farklı bölgelere bırakıldığını ve olayın planlı şekilde gerçekleştirildiğini ayrıntılarıyla anlattı. Tanık beyanı ile HTS, PTS ve istihbari bilgilerin uyumlu olduğu tespit edildi.

HEDEF ŞAŞIRTMA PLANI BOŞA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, cinayetin ardından soruşturmanın seyrini değiştirmek ve olayla bağlantılarını gizlemek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduğu tespit edildi. Faillerin, olay sırasında suç mahallinde bulunmadıkları izlenimini oluşturmak için özel bir plan yaptığı belirlenirken, Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda bu planın tamamen deşifre edildiği öğrenildi.

11 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tüm delillerin birleştirilmesiyle 11 şüphelinin olaya iştirak ettiği değerlendirildi. Bunun üzerine 12 Haziran 2026 tarihinde Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman ve Van illerinde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda: Şem Günbey, Şemsettin Günbey, Şahabeddin Günbey, İzzettin Günbey, Nevzat Günbey, Mehmet Ali Günbey, Bedri Kaya, Maşallah Türkoğlu, İsmet Seyhan, Mehmet Seyhan ve diğer şüpheliler olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı.

"SUÇLULAR CEZASIZ KALMAYACAK"

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin er ya da geç tecelli edeceği mesajını veren Gürlek, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, adaletten kaçışın mümkün olmadığını, suçluların cezasız kalmayacağını ve hiçbir cinayetin faili meçhul bırakılmayacağı hususundaki irademizi bir kez daha ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör