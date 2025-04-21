50 bin euro’luk cinayet

İstanbul Beşiktaş'ta motosikletli bir saldırgan tarafından eşinin yanında öldürülen Cengiz Şire (44) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan Kadir N. ifadesiyle suç ağını deşifre etti. Edirne'den yurt dışına firar etmek üzereyken yakalanan ve 50 bin euro karşılığında cinayeti işlediğini kabul eden saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kadir N. ifadesinde kendisini cinayete azmettiren kişilerin isimlerini ve kod adlarını güvenlik birimleriyle paylaştı. Kadir N., savcılık ifadesinde tetikçilik teklifinin Arda A. adlı bir şahıs tarafından yapıldığını ve olaydan sonra kendisine yurtdışına kaçması için yardım edileceğinin söylendiğini beyan etti. İfadesinde, "Beni bu iş için seçtiler. Bana 50 bin euro vereceklerini söylediler. Kabul etmezsem beni öldüreceklerini söylediler. Arda A. bu işi yapmamı istedi, beni yönlendiren oydu" dedi. Kadir N., hedef şahsı tanımadığını, yalnızca kendisine verilen fotoğraf üzerinden tespit ettiğini belirtirken, ifadesinin soruşturmadaki diğer bulgularla örtüştüğü görüldü.