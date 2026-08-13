50 metre yükseklikteki kayalıkların düştü: Feci şekilde can verdi!

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, zorlu arazi şartlarında Y.K.'ya ulaşmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Y.K.'nın cansız bedeni ekipler tarafından halat yardımıyla aşağıya indirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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