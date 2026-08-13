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Giriş Tarihi: 13.08.2026 23:00

50 metre yükseklikteki kayalıkların düştü: Feci şekilde can verdi!

Kars'ta meydana gelen olayda, kayalıklar üzerinde duran şahıs dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine ekipler gelirken, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA Yaşam
50 metre yükseklikteki kayalıkların düştü: Feci şekilde can verdi!
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Olay, Kars merkez Bayrampaşa Mahallesi Karadağ Tabya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayalıklar üzerinde duran Y.K., dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı düştü.

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), sağlık ve Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, zorlu arazi şartlarında Y.K.'ya ulaşmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Y.K.'nın cansız bedeni ekipler tarafından halat yardımıyla aşağıya indirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

#KARS #AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

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50 metre yükseklikteki kayalıkların düştü: Feci şekilde can verdi!
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