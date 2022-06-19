50 milyon dolarlık sahte transfer: Bankanın dikkati vurgunu önledi!

Banka kendi sistemleri üzerinde yaptığı detaylı araştırmada, makbuzda yer aldığı gibi belirtilen 50 milyon dolarlık bir çıkış emri bulunmadığını belirledi. Bankadan çıkış emri verilmiş gibi düzenlenen makbuzda yapılan incelemede ise Hazine ve Maliye Bakanlığı damgalı ve İstanbul Vergi Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen belgelerin orjinalinin bankada yer almadığı ortaya çıkınca bir dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğü ortaya çıktı.

HESAP HAREKETLERİNDE TRANSFER ÇIKMADI

Özel bankanın avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak sahte belgelerle 50 milyon dolar transfer edilmeye çalışıldığı yönünde suç duyurusunda bulunuldu. Banka, avukatları savcılığa sunduğu dilekçede, müşterisi olan Kapital Yatırım Holding A.Ş.'nin hesap hareketlerinde böyle bir transferin gerçekleştirilmediği, muhabir banka aracılığıyla gönderilen makbuzla bankanın zarara uğratılmak istendiğini bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

50 milyon dolarlık makbuzun asıllarının kendi ellerinde bulunmadığı ifade eden banka yetkilileri, sahte belgelerle 50 milyon dolarlık transfer yapmaya çalışan kişi ya da kişilerin tespit edilerek cezalandırılmalarını talep etti. Savcılık şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.