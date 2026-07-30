50 yaşındaki adam banyoda ölü bulundu

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yaşayan 50 yaşındaki Tahsin Erdoğan'dan uzun süre haber alamayan aile bireyleri, banyoya girdiklerinde Erdoğan'ı hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Tahsin Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri evde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de evde detaylı çalışma gerçekleştirdi. İncelemenin tamamlanmasının ardından Erdoğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tahsin Erdoğan'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.