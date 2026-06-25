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Giriş Tarihi: 25.06.2026 15:48

50 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu: Eskişehir'de yakalandı...

Eskişehir'de sokakta kız arkadaşını döverken araya giren iki kişiden birini öldürüp, diğerini de bıçakla yaralayıp, 'Kasten öldürme’ ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 50 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gökhan Ç. (41) yakalandı.

DHA
50 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu: Eskişehir’de yakalandı...
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Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'nde 2008'de meydana gelen olayda, kız arkadaşını sokak ortasında döven Gökhan Ç., araya girerek kendisine engel olmak isteyen Ersin Deniz'i (22) bıçaklayarak öldürdü, S.D.'yi (40) de yaraladı. Yargılaması tamamlanan Gökhan Ç., 'Kasten öldürme' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 'Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü Gökhan Ç.nin kent merkezinde olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Gökhan Ç., sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Öte yandan, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten öldürme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 48 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından firari hükümlü B.Y., cezaevine teslim edildi. (

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50 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu: Eskişehir'de yakalandı...
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