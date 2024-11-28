‘500 gram bebek çek fişi gitsin’

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 22'si tutuklu 47 sanığın savunmaları ilk duruşmanın 9. gününde de sürüyor. Tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşma tutuksuz şüpheli Renginar Molla'nın savunmasıyla başladı. Molla, Hasan Basri Gök'ün yönlendirmesiyle bebeklerin basamaklarını değiştirdiğini kabul ederken Fırat Sarı'dan aldığı parayla ilgili "İhtiyacım vardı, istedim" dedi.Tutuksuz şüpheli Mustafa Kazan, hastaneden kendi isteğiyle istifa ettiğini, daha sonra çalıştığı hastanede gözaltına alındığını belirterek suç örgütüyle ilgisi olmadığını savundu. Kazan, "10 bin lira karşılığında Mert Özdemir'e bebek sevki istememi hastane yönetimi talep etti. Ben Mert'e ödeme yapmadım. Bu ödemelerin hastanenin muhasebesinden yapıldığı iddianamede açık ve net görülmektedir" dedi. Tutuksuz şüpheli Semiha Yavuz, mali süreçle ilgisinin olmadığını öne sürerek kendini savundu.Tutuksuz şüpheli hemşire Batuhan Çetin ise, Kaya bebeğin doğumundan sonra yoğun bakıma alındığını ve hiçbir doktorun ilgilenmediğini, çağırdıkları hemşire Damla Atak'ın hastaneye gelmediğini, aradığı doktorun "500 gram bebek zaten yaşamaz, çek fişi gitsin" dediğini anlattı. Güney Hastanesi'nde sorumlu müdür olan tutuksuz sanık Dr. Ali Dirik de ifadesinde "Bir gün hastanedeyken boş ilaç kutuları gördüm, kullanılmadığını görünce Fırat Sarı'yı aradım. 'Bunlar SGK'ya fatura edilmiyor' dedim. Yolsuzluk orada başladı. Fırat Sarı'ya eksik dosyaları getirmesini ve ilaçları tarif etmesini söyledim. Tarif edemedi. Hastaneye geldi. Tartıştık. Bana 'Tanıdığım savcı var, sen kimsin' dedi" diye konuştu. Duruşmaya bugün devam edilecek.