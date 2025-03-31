500 yıllık geleneği yaşayan 3 Müslüman İspanyol Konya’ya ulaştı: Türkiye’de olmaktan çok mutluyuz

Konya Mevlana'ya da gelmekten çok mutluyuz. Türkiye'ye geldiğimizden bu yana çok güzel ağırlandık. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bize çok fazla davet ve çok fazla ilgi vardı. Hiçbir iftarımız yalnız geçmedi. Mayısın sonunda inşallah orada olmayı planlıyoruz. Yaklaşık 2 ay sonra orada olmayı planlıyoruz. Başlangıçtan bu yana 40 kilometre yol alıp dinleniyoruz" dedi