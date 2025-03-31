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Giriş Tarihi: 31.3.2025 14:57

500 yıllık geleneği yaşayan 3 Müslüman İspanyol Konya’ya ulaştı: Türkiye’de olmaktan çok mutluyuz

İspanya’nın Endülüs bölgesinden, 500 yıl önce atalarının başlattığı 'at sırtında hac' geleneğini yaşatmak üzere yola çıkan 3 Müslüman İspanyol, Konya’ya ulaştı. 5.5 aydır at üstünde yolculuklarını sürdüren ve Konya Müzesi’ni ziyaret eden Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez “Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

DHA
500 yıllık geleneği yaşayan 3 Müslüman İspanyol Konya’ya ulaştı: Türkiye’de olmaktan çok mutluyuz

İspanya'dan yola çıkıp, hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaşın İspanya'nın güneyinden yaklaşık 5,5 ay önce başlayan yolculukları sürüyor. Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandıran Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, Konya'ya ulaşıp, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.

İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin ardından Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a gidecek olan hacı adayları, 8 bin kilometrelik yolculuklarını bitirmek üzere.

Sevilla Üniversitesi Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdallah Hernandez liderliğindeki 'Hajj on Horseback' (At Sırtında Hac) ekibi, Konya'ya ulaştı. Mevlana Türbesi'ni ziyaret etmek için gelen ekip, halkın da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

'TÜRKİYE'DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ'

Yaklaşık 4 bin 500 kilometre boyunca atların üzerinde yolculuk yaptıklarını söyleyen Abdelkader Harkassi, "5,5 aydır yoldayız. İspanya'dan 4 bin 500 kilometre yol yaptık. Balkanlardan Türkiye'ye geldik. Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz.

Konya Mevlana'ya da gelmekten çok mutluyuz. Türkiye'ye geldiğimizden bu yana çok güzel ağırlandık. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bize çok fazla davet ve çok fazla ilgi vardı. Hiçbir iftarımız yalnız geçmedi. Mayısın sonunda inşallah orada olmayı planlıyoruz. Yaklaşık 2 ay sonra orada olmayı planlıyoruz. Başlangıçtan bu yana 40 kilometre yol alıp dinleniyoruz" dedi

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500 yıllık geleneği yaşayan 3 Müslüman İspanyol Konya’ya ulaştı: Türkiye’de olmaktan çok mutluyuz
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